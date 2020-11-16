Williams: La Fiscalía ha dado "un paso muy importante" contra el racismo

El jugador internacional del Athletic Club Iñaki Williams se ha mostrado "muy contento con la Fiscalía" Provincial de Barcelona por haberse "querellado contra los individuos" que le "ofendieron con insultos racistas" en el partido de la pasada temporada ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium" a raíz de la denuncia de LaLiga.



"Estoy muy contento con la fiscalía que se ha querellado contra los individuos que me ofendieron con insultos racistas", dice a través de las redes sociales un Williams que considera que la fiscalía barcelonesa ha dado "un paso muy importante".



"Estamos en una sociedad que tiene que haber cambios y este es uno de ellos. Independientemente del color de la piel, de la raza o de la ideología, creo que todos somos iguales y por eso nos tenemos que respetar unos a otros", añade.



Tras reiterarse "muy contento" por la decisión de la fiscalía barcelonesa, el delantero rojiblanco se confiesa muy agradecido por el apoyo y el ánimo recibidos en este asunto. "Quería daros gracias a todos por el ánimo recibido y los mensajes de apoyo. Os mando un abrazo", finaliza el jugador bilbaíno.