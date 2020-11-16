Javier Mascherano anuncia su retirada del fútbol

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"No tiene que ver con el club ni los resultados, son sensaciones personales. Agradezco que Estudiantes me haya hecho volver al fútbol argentino. Estoy agradecido con Desábato y todos mis compañeros por haberme soportado en este tiempo'', expresó el exjugador de Barcelona.
Javier Mascherano anunció este domingo su retiro del fútbol profesional luego de la derrota que sufrió Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors, por la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, q
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