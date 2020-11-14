Francia deja a Portugal sin 'Final a 4' y Suiza complica a España, que falló 2 penaltis

Francia selló su billete a la 'Final a 4' de la Liga de Naciones de la UEFA gracias a su victoria 1-0 sobre el vigente campeón del torneo, el Portugal de Cristiano Ronaldo, este sábado en Lisboa.

N'Golo Kanté, en el minuto 53, fue el autor del tanto de la clasificación del campeón mundial, que llegó al duelo con la importante baja del lesionado Kylian Mbappé, que siguió el partido desde la grada.

El equipo luso, segundo de su grupo, no podrá defender el título que consiguió en 2019 en la primera edición de esta competición de reciente creación.

Francia, con 13 puntos, tiene ya seguro acabar líder del grupo A3 de la Liga de Naciones.

Portugal es segundo (10 puntos) a falta de una jornada para el final, pero ya no puede superar a los galos en la clasificación por los resultados en los duelos particulares entre ambos. En la primera vuelta habían empatado 0-0 en el Stade de France de París.

El choque entre portugueses y franceses se presentaba decisivo, ya que el equipo ganador se quedaba con el billete para esa 'Final a 4'. Un empate hubiera aplazado el desenlace hasta el martes, cuando ambos equipos jugarán la última jornada, Francia contra Suecia y Portugal en Croacia.

Francia llegará a ese partido con la misión cumplida y tras haberse vengado de Portugal, el equipo que le venció en París en la final de la Eurocopa-2016.

El equipo de Didier Deschamps mejoró sensiblemente su imagen tras el desastroso partido perdido el miércoles por 2-0 ante Finlandia en un amistoso.

"Ha sido un placer verles conseguir esta victoria. Es merecida, por esa solidaridad y esa calidad. Hemos alcanzado nuestro objetivo, que era terminar primeros. Estoy muy orgulloso de los jugadores", declaró Deschamps a la televisión francesa TF1.

España pincha ante Suiza con dos penaltis fallados por Ramos

En cuanto al partido de España, un tanto de Gerard Moreno sobre la bocina alivió la falta de pegada de España y sirvió al equipo de Luis Enrique para sumar un empate frente a Suiza (1-1) en un choque en el que Sergio Ramos falló dos penaltis en la segunda parte.

El punto en St. Jakob-Park no fue suficiente para mantener el liderato del grupo 4 de la Liga de Naciones. Alemania no falló ante Ucrania y España deberá ganar en Sevilla al cuadro germano si quiere seguir peleando por el título.

Como en otras ocasiones, la falta de contundencia arriba marcó el devenir de un duelo en el que la salida en la segunda parte de Álvaro Morata y de Gerard Moreno electrificó a España en su búsqueda de un empate que parecía poco posible por la mala suerte de Ramos y por la escasez de ideas en los últimos metros.

Y es que Luis Enrique hizo buenas sus palabras sobre Suiza en la víspera del duelo. Avisó de que es una de las selecciones mejor trabajadas de Europa pese a que todavía no ha ganado ninguno de los seis partidos que ha disputado en 2020 y no le faltó razón. El equipo de Vladimir Petkovic, pese a no funcionar con sus resultados, siempre es muy incómodo.