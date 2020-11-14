Los promotores de la moción piden una convocatoria electoral inmediata en el Barça

Los promotores de la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu, que forzaron la dimisión de toda la junta directiva, han criticado que "pasados quince días" desde la constitución de la Comisión Gestora, ésta no haya fijado la fecha electoral, más allá de apuntar su intención de que se produzca el 24 de enero, y piden que las elecciones se convoquen "inmediatamente".



Mediante un comunicado, firmado por los diferentes promotores de la moción, se recuerda que "todas las comisiones gestoras a lo largo de la historia del Club" han convocado elecciones el mismo día de su toma de posesión "o en todo caso, al día siguiente".



"No es justificable ni aceptable de ninguna de las maneras que hoy, pasados quince días desde la constitución de la Gestora, aun no tengamos fecha de celebración oficial", aseguran.



Además creen que la fecha inicialmente considerada (24 de enero de 2021) es "una irresponsabilidad de cara a la nueva junta que salga escogida", ya que desde el 2 de noviembre -fecha en la que se había de haber celebrado el voto de censura- hasta el 24 de enero habrán pasado "prácticamente tres meses de interregno".



"En ese periodo se podría haber trabajo mucho y bien por el club" y ponen como ejemplo: "la afectación directa en la planificación deportiva de la temporada 2021-22, el cierre contable de la campaña pasada, la negociación del expediente de ocupación o la renegociación salarial".



Los promotores señalan directamente al presidente de la Gestora, Carles Tusquets, de esta dilación por lo que le solicitan "en una siguiente comparecencia y recordando sus intenciones de realizar una gestión transparente, explique a los socios los motivos y hechos que han impulsado a convocar elecciones en esta fecha".



Recuerdan que casi 20.000 socios firmaron para conseguir un cambio de rumbo en el club a través de los canales democráticos establecidos: voto de censura y elecciones; y que el expresidente Bartomeu optó "por no someterse a las urnas" y "ahora Tusquets ha optado por dilatar lo que tenía que ser un trámite":



"Esta no es ni la voluntad mayoritaria de los socios del FC Barcelona ni, por descontado, la manera de hacer las cosas en un Club con valores de democracia y de respeto hacia sus socios. Vemos ahora, con esta decisión, que estos valores se han perdido definitivamente", insisten.



En cuanto a la fecha inicialmente propuesta la consideran no solo "inexplicablemente tardía" sino que además "obligará a que todo el procedimiento se desarrolle con el periodo navideño por en medio".



"Es absurdo generar este conflicto pudiendo convocar de manera inmediata las elecciones y que éstas se celebren antes de navidad. Por todo ello emplazamos nuevamente a la Gestora a la convocatoria inmediata de elecciones, con tal de que el club avance a través de los canales democráticos que corresponden y para respetar la voluntad de los socios de la entidad", insisten.