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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Messi podría ser sancionado por sus palabras al árbitro Raphael Claus

Ramón Fuentes Ramón Fuentes Viernes, 13 de Noviembre de 2020

Si el colegiado ha hecho constar las expresiones del azulgrana se expone a un mínimo de un partido que podrían llegar incluso a dos encuentros. Lo podría considerar por una conducta antideportiva contra el árbitro del partido

El delantero de Argentina Lionel Messi no se encontró cómodo con el árbitro brasileño Raphael Claus en el empate 1-1 ante Paraguay.

 

Messi, quien ya gritaba cuando el árbitro miraba el monitor, se quedó viendo a Claus frente a la pantalla y explotó cuando de gol suyo pasaba a señalar falta

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