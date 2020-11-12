Neymar recurre la sentencia del 'bonus de renovación' y reclama al Barça 44M

Los abogados del delantero del PSG Neymar da Silva han presentado un recurso contra la sentencia del pasado mes de junio del Juzgado Social 15 de Barcelona que condenó al jugador a pagar 6,7 millones al Barça.

Neymar, no sólo impugna esa cantidad sino que, además, reclama a la entidad 44 kilos, según ha desvelado el programa Qué t'hi jugues. En total, unos 64 millones.

El delantero del PSG Neymar da Silva fue condenado por el Juzgado de los Social número 15 de la capital catalana a devolver al FC Barcelona 6,8 de los 20,75 millones de euros que cobró en verano de 2016 como prima de renovación.

La sentencia, ahora recurrida, desestimó íntegramente la demanda que Neymar interpuso en su día contra el Barça por no haberle pagado la totalidad de la prima estipulada en la renovación de su contrato hasta 2021 y que ascendía a 64,40 millones de euros.

Durante la vista, celebrada en noviembre pasado en la Ciudad de la Justicia, los abogados del internacional brasileño reclamaron a la entidad azulgrana el cobro de los 43,65 millones de euros que quedaban pendientes como premio de renovación.

El FC Barcelona, por su parte, exigía al jugador una indemnización de 22,5 millones de euros (los 20,75 que le pagó del primer bonus más los intereses), al entender que Neymar había incumplido el contrato al fichar por el PSG un año después de firmar su renovación.

Al respecto, el titular del Juzgado de los Social número 15 consideró que el futbolista "no solo carecía de derecho para percibir la cantidad que constituye el objeto de su pretensión de condena, sino que, además, dada la pretensión articulada en su contra, deberá reintegrar al club el exceso de lo percibido en concepto de 'singing bonus', al haber extinguido ante tempus su contrato de trabajo sin causa justificada, más allá de su mera voluntad extintiva para fichar por otro club".

Neymar recurre por tanto la sentencia que estimó parcialmente la petición del club catalán, que, de confirmarse, recuperaría casi la tercera parte de lo que pagó al delantero por renovar su fidelidad por cinco temporadas, aunque esta finalmente solo duró un año más.

La demanda de Neymar

El litigio, en el ámbito laboral, tiene por objeto resolver las discrepancias sobre la liquidación económica en el momento de la marcha del jugador al PSG en agosto de 2017.

El internacional brasileño demandó a su antiguo club por no haberle abonado la totalidad de la prima que pactó por su renovación hasta 2022 y que ascendía a 43 millones de euros brutos.



El jugador cobró inicialmente 14 millones de euros por la ampliación de su contrato, pero el FC Barcelona no le abonó los 26 millones restantes, después de que Neymar decidiera, meses después, fichar por el PSG previo pago de su cláusula de rescisión, que ascendía a 222 millones de euros.

La demanda del club

Por su parte, el Barça también demandó al jugador, a quien le exigió una indemnización por incumplimiento de contrato.

La sentencia desestima íntegramente la demanda del jugador, que reclamaba el pago de 43,6 millones de euros, y estima gran parte de la demanda presentada por el FC Barcelona, en virtud de la cual el jugador tiene que devolver al Club 6,7 millones de euros.