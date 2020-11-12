Las elecciones a la presidencia del Barça serán el 24 de enero de 2021

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se celebrarán el 24 de enero de 2021, según ha decidido este jueves la comisión gestora de la entidad blaugrana, que oficializará el calendario electoral definitivo durante las próximas semanas.

"La comisión gestora del Barça ha decidido convocar las elecciones a la presidencia del club el día 24 de enero. Unos comicios que se celebrarán de manera descentralizada. Así se ha acordado en la reunión de este jueves", indican fuentes del club culé.

El objetivo de la comisión gestora, como explicó su presidente, Carles Tusquets, era encontrar una fecha para votar "con todas las garantías sanitarias, porque deben ser representativas y con aval de confianza para el próximo presidente y Junta Directiva" del FC Barcelona.

Ese fin de semana, el del 24 de enero, el Barça juega fuera de casa contra el Elche. En esta ocasión, las elecciones no coincidirán con día de partido, justificado por la situación tras la pandemia de la COVID-19, las medidas sanitarias y la ausencia de público en las gradas.

El FC Barcelona todavía debe ultimar estas medidas con Sanidad para dar validez a los protocolos de actuación durante las elecciones, así como la localización para conseguir que la votación sea plenamente segura y se eviten contagios. "En los próximos días se oficializará el calendario electoral definitivo, así como las sedes y la logística de todo el proceso", explican desde el FC Barcelona.

Los precandidatos confirmados hasta el momento para sustituir a Josep Maria Bartomeu son siete: Xavi Vilajoana, Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito, Pere Riera y Lluís Fernández Alá. Se prevé que en los próximos días puedan hacerlo Emili Rousaud, Juan Rosell y el que fuese presidente durante el periodo 2003-2010, Joan Laporta.

Como recuerda Sport, los estatutos recomiendan, pero no obligan, a que las elecciones coincidan con un partido del primer equipo de fútbol en el Camp Nou, pero no será el caso. Para ese fin de semana está prevista la disputa de la 20ª jornada de Liga y el Barça jugará en Elche.

El presidente que gane las elecciones del 24 de enero tendrá un estrecho margen de maniobra para moverse en el mercado de invierno si quiere retocar la plantilla: la ventana de fichajes de enero arranca el día 4 y se cierra el viernes 1 de febrero.



Por lo tanto, la junta entrante dispondrá de una semana, la última de enero, para tomar decisiones sobre la configuración de la primera plantilla.

LOS PASOS DEL CALENDARIO

A lo largo de los próximos días se fijará el calendario electoral, atendiendo a los estatutos del Barça, que pautan día a día los pasos a seguir: desde que se convocan oficialmente las elecciones y se elige a los miembros de la junta electoral tienen que pasar cinco días naturales.



Posteriormente, existe un plazo de dos días naturales para constituir la mesa electoral, y otros cinco días para exponer el censo electoral.



Se necesitan otros tres días para atender posibles reclamaciones relativas al censo y confirmar de manera definitiva la lista de posibles votantes.

SOCIOS CON DERECHO A VOTO

Cabe recordar que solo tienen derecho a voto los socios mayores de edad, con una antigüedad mínima de un año y que no tengan suspendida la condición de socio. La normativa del club no permite el voto electrónico ni telemático.



A partir de ahí, se abre el plazo (siete días hábiles) para que los precandidatos obtengan las firmas necesarias: los estatutos con claros al respecto. Se necesita al menos la mitad del número de compromisarios que forman la asamblea.



En la última asamblea, la de 2019, fueron convocados 4.529 socios, por lo que los aspirantes deberán tener al menos 2.264 firmas.

Tras la proclamación de todas las candidaturas (tres días hábiles) empezará la campaña electoral propiamente dicha, que durará una semana, concretamente siete días hábiles, es decir, entre el 15 y el 22 de enero. Ya solo quedará por delante la jornada de reflexión (23 de enero) antes de que los socios acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente del Barça.

El ganador de las elecciones tendrá por delante seis años de mandato y una exigente lista de retos sobre la mesa: el primero y quizá más relevante, solucionar el futuro de Messi, cuyo contrato acaba en junio de 2021.