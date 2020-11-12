La FIFA quiere acabar con el "descontrolado" mundo de los agentes

F: FIFA
Es el nuevo protocolo que pretende que pueda entrar en vigor en la ventana de verano del 2021. El excesivo poder de determinados agentes o el alarmante porcentaje de traspasos de jugadores menores de 18 años hará que se exija una nueva licencia
La FIFA ya tiene cerrado su borrador para la nueva regulación mundial de los agentes de futbolistas. Borrador que ha dado traslado a las distintas partes (federaciones, confederaciones, task force) con vistas a poder ser aprobado en el Consejo de la FIFA previsto para el mes de marzo del 2021 y que entre en vigor en la ventana de fichajes de
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