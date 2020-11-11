El Barça y los jugadores cierran el periodo de consultas sin alcanzar un acuerdo salarial

La mesa de negociación salarial entre el FC Barcelona, los representantes de los futbolistas profesionales y el colectivo de empleados corporativos ha terminado sin acuerdo.

No obstante, han acordado fijar una nueva fecha límite, el 23 de noviembre para intentar alcanzar un pacto, informó este jueves la entidad azulgrana.

"Después de diversos días de intensas reuniones y agotada la negociación, las partes han dado por acabado el período de consultas, sin llegar a un acuerdo", reconoció el Barça en un comunicado.

La junta gestora del club pretende "adoptar decisiones para resolver el grave problema financiero derivado de la pandemia de la COVID-19", que provoca una reducción de ingresos que, según la entidad, es "superior a 300 millones de euros para a la temporada 2020/21" y que obliga "a un ajuste salarial de 191 millones".

Y aunque hoy se agotó el período de negociación, la última fórmula propuesta por el FC Barcelona para "la recuperación íntegra" de los salarios que ahora pretende no aplazar, debe ser estudiada por los futbolistas.

Por eso, ambas partes se han dado de plazo hasta al próximo 23 de noviembre, "para reflexionar y decidir si los planteamientos que han quedado encima de la mesa aún pueden ser aceptados".

El comunicado del club termina afirmando que "Todas las partes sabemos que la negociación está agotada, pero tanto el Club como los futbolistas profesionales y el colectivo de trabajadores corporativos, somos muy conscientes del inmenso valor que tendría superar juntos y con plena entendida esta situación tan compleja, aunque , para ello, el Club tenga que aceptar no poder alcanzar las metas mínimas necesarias y, en el caso de los futbolistas profesionales, tengan que hacer una contribución mayor que sus expectativas".

"En consecuencia, queda agradecer tanto a los futbolistas profesionales como al resto de trabajadores corporativos del Club su voluntad de entendimiento, y desear que este periodo de reflexión dé su fruto, si bien, si desgraciadamente no fuera así, no podemos rehuir la responsabilidad de adoptar la decisión que resulta imprescindible para el Club", concluye el comunicado.