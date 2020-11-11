Los detalles del acuerdo al que llegaron la NBA y los jugadores

La NBA y el sindicato de jugadores llegaron al acuerdo en principio a última hora de la noche del lunes, antes de la votación del martes.
La junta de gobernadores de la NBA votó de manera unánime para aprobar la modificación del acuerdo de negociación colectiva, con lo que liberan el camino para una serie de cambios en las reglas financieras y competitivas en la estructura de la temporada 2020-2021, que constará de 72 partidos.
El acuerdo de la liga, negoci
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