El Barça reclama a Neymar otros 10 millones de euros

Una información de 'El Mundo' desvela un nuevo litigio entre el FC Barcelona y el brasileño. El motivo sería la reclamación de una cantidad que el club le pagó indebidamente en su día
El FC Barcelona y Neymar pueden volver a verse las caras en los tribunales. En esta ocasión, el Barça ha presentado una nueva reclamación de 10 millones de euros al futbolista, según informa el diario 'El Mundo'.
En una información de Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez, 'El Mundo
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