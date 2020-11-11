Domingo, 22 de Marzo de 2026

Actualizada Domingo, 22 de Marzo de 2026 a las 13:10:48 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El Barça reclama a Neymar otros 10 millones de euros

REDACCIÓN IUSPORT REDACCIÓN IUSPORT Miércoles, 11 de Noviembre de 2020

Una información de 'El Mundo' desvela un nuevo litigio entre el FC Barcelona y el brasileño. El motivo sería la reclamación de una cantidad que el club le pagó indebidamente en su día

El FC Barcelona y Neymar pueden volver a verse las caras en los tribunales. En esta ocasión, el Barça ha presentado una nueva reclamación de 10 millones de euros al futbolista, según informa el diario 'El Mundo'.

 

En una información de Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez, 'El Mundo

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