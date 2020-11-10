El Huesca denuncia que el TAS falló apartándose de los precedentes

La Sociedad Deportiva Huesca ha emitido este martes un comunicado en el que señala que no comparte la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en el caso del jugador Ghoddos.



El TAS ha retirado la indemnización de cuatro millones de euros que el jugador iraní Saman Ghoddos y el club sueco Östersunds debían pagar al Huesca, según resolvió la FIFA, por incumplimiento de contrato en 2018, pero ha mantenido las sanciones impuestas al jugador y al equipo.



El laudo arbitral emitido por el TAS estima parcialmente el recurso formulado por el jugador Saman Ghoddos y el OFK Östersunds resolviendo que, aun considerando que se produjo un incumplimiento contractual por parte del jugador y que el OFK Östersunds incitó al referido incumplimiento, ni el jugador ni el club sueco deben abonar la cantidad de 4.000.000 de euros que la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA estableció como indemnización por la referida ruptura contractual con el Huesca.



"En una primera valoración el Huesca no puede compartir la resolución. El TAS se separa de un criterio generalmente admitido y mantenido por FIFA y el propio TAS en la aplicación del artículo 17 del Reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores que, precisamente, trata de proteger la estabilidad contractual evitando que la ruptura unilateral de un contrato no vaya acompañada de una compensación económica, más allá del perjuicio directo del club", explica el club altoaragonés.



Éste añade que el TAS, "separándose de ese criterio sostenido en otros casos", considera que el Huesca "no ha acreditado un perjuicio efectivo" aunque la resolución sí confirma la sanción al jugador y al OFK Östersunds. "En todo caso, el Huesca, tras estudiar detenidamente la resolución, ampliará su valoración y, en su caso, las posibilidades de recurso de la misma", finaliza.