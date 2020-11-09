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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Registran las sedes del Benfica, Santa Clara y Sporting por posible blanqueo

EFE/Iusport EFE/Iusport Lunes, 09 de Noviembre de 2020
F: Benfica (Twitter)F: Benfica (Twitter)

La Fiscalía portuguesa ha confirmado un total de 29 registros en domicilios, fundaciones, sociedades deportivas, clubes, despachos de abogados y otro tipo de sociedades

Las autoridades portuguesas realizaron hoy registros en las instalaciones del Benfica y el Santa Clara por sospechas de presunta corrupción deportiva, fraude y blanqueo, mientras que en el Sporting de Portugal también se realizaron registros e

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