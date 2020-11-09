El Gobierno defiende que la Policía actuó según la ley en el 'caso Bergantiños'

El Gobierno ha defendido que la Policía actuó según la ley en la detención del jugador del Deportivo Álex Bergantiños a principios de agosto tras una denuncia por la presunta comisión de un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.



El centrocampista fue investigado a raíz de una denuncia de LaLiga tras haberse filtrado un audio en el que se refería como "paripé" al partido aplazado con el Fuenlabrada, correspondiente a la última jornada de la temporada pasada en LaLiga SmartBank y al que su equipo llegó descendido.



El senador del Partido Popular Miguel Lorenzo presentó en la comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Alta una batería de preguntas sobre la actuación policial en la detención de Bergantiños.



"La Policía Nacional actúa de oficio o a instancia de parte. Al tenerse noticias de un hecho que podría ser constitutivo de un delito recogido en el Código Penal, perseguible de oficio, la Policía Nacional actuó conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", justificó el Gobierno a preguntas del senador, según ha explicado este en un comunicado.



Lorenzo ha replicado que "detener a una persona en plena calle y mandar a dos agentes desde Madrid es una actuación policial, no judicial, y excede de lo habitual y de la práctica diaria de la policía ante una denuncia de este tipo".



El senador ha apuntado que "ningún juzgado había requerido la actuación de la Policía" y que Álex Bergantiños, "pese a ser detenido en la calle a plena luz del día y delante de su familia, declaró en el cuartel de Lonzas ante los agentes desplazados desde Madrid y quedó en libertad".



Posteriormente, el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña, a la vista de los hechos denunciados y de su declaración, decretó el sobreseimiento provisional del caso.



Respecto al coste económico en recursos públicos del desplazamiento de efectivos para detener al capitán del Deportivo, el Ejecutivo, de acuerdo a lo expuesto por Lorenzo, consideró que "los gastos fueron los habituales".