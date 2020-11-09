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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El Gobierno defiende que la Policía actuó según la ley en el 'caso Bergantiños'

EFE / IUSPORT Lunes, 09 de Noviembre de 2020

"Ningún juzgado había requerido la actuación de la Policía. Álex Bergantiños, pese a ser detenido en la calle a plena luz del día, declaró y quedó en libertad".

El Gobierno ha defendido que la Policía actuó según la ley en la detención del jugador del Deportivo Álex Bergantiños a principios de agosto tras una denuncia por la presunta comisión de un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.

El centrocampista fue investigado a raíz de una denuncia de LaLiga tras haberse filtrado un audio en el que se refería como "paripé" al partido aplazado con el Fuenlabrada, correspondiente a la última jornada de la temporada pasada en LaLiga SmartBank y al que su equipo llegó descendido.

El senador del Partido Popular Miguel Lorenzo presentó en la comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Alta una batería de preguntas sobre la actuación policial en la detención de Bergantiños.

"La Policía Nacional actúa de oficio o a instancia de parte. Al tenerse noticias de un hecho que podría ser constitutivo de un delito recogido en el Código Penal, perseguible de oficio, la Policía Nacional actuó conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", justificó el Gobierno a preguntas del senador, según ha explicado este en un comunicado.

Lorenzo ha replicado que "detener a una persona en plena calle y mandar a dos agentes desde Madrid es una actuación policial, no judicial, y excede de lo habitual y de la práctica diaria de la policía ante una denuncia de este tipo".

El senador ha apuntado que "ningún juzgado había requerido la actuación de la Policía" y que Álex Bergantiños, "pese a ser detenido en la calle a plena luz del día y delante de su familia, declaró en el cuartel de Lonzas ante los agentes desplazados desde Madrid y quedó en libertad".

Posteriormente, el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña, a la vista de los hechos denunciados y de su declaración, decretó el sobreseimiento provisional del caso.

Respecto al coste económico en recursos públicos del desplazamiento de efectivos para detener al capitán del Deportivo, el Ejecutivo, de acuerdo a lo expuesto por Lorenzo, consideró que "los gastos fueron los habituales".

 

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