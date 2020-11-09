Condenado por agredir a un árbitro tras saltar al terreno de juego

Un juzgado de Cáceres ha condenado a un aficionado del CD Almoharín, equipo de fútbol de la Segunda División Extremeña, a indemnizar con 2.535 euros a un árbitro, al que agredió tras saltar al terreno de juego.



Según la sentencia emitida por magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Cáceres, el proceso, condenado por estos hechos por un delito de lesiones, deberá también abonar una multa de tres euros al día durante seis meses.



Los hechos juzgados se remontan a marzo de 2018 durante el partido de fútbol disputado en el campo de fútbol de Almoharín (Cáceres) entre el equipo local y la Agrupación Deportiva Valdefuentes (1-1).



Tras el pitido final del encuentro, algunos jugadores de ambos equipos iniciaron una discusión en la que el árbitro intentó mediar, según recoge la sentencia como hechos probados. En ese momento, el ahora condenado y otros aficionados del equipo local saltaron al campo.



El procesado "se dirigió hacia el arbitro" al que propinó un codazo y un golpe con una pierna y, "una vez en el suelo", le dio una patada en la espalda. A continuación, se marchó rápidamente del terreno de juego.



Como consecuencia de la agresión, el árbitro sufrió varias contusiones y un esguince cervical.