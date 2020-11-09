España, contra la historia

Todos los enfrentamientos entre la 'oranje' y la Roja en campo neerlandés han terminado con victoria local. Acude el cuadro de Luis Enrique Martínez a romper esta racha en una ciudad donde, no obstante, España sí que ha ganado, pero nunca ante el conjunto anfitrión.

Goleó a México por 7-1 en el Olímpico en partido de los Juegos de 1928 y a Eslovenia en el Ámsterdam Arena en la segunda jornada de la Eurocopa 2000 por 2-1 con dianas de Raúl González y Joseba Etxeberria.

El de este miércoles será el decimotercer encuentro entre Países Bajos y España, un enfrentamiento que dejó los capítulos más brillantes de la historia de la Roja, cuando de la plata olímpica de Amberes pasó a la conquista del Mundial 2010, con la venganza de la 'oranje' cuatro años después, en un precedente que puso fin a la etapa de oro.

Holanda, ante la que España alcanzó su gloria más rutilante en el Soccer City de Johannesburgo con el gol de Andrés Iniesta, fue la selección que empujó a España al inicio del fin.

La Roja llegaba al Mundial de Brasil con la esperanza de ser la primera selección de la historia en ganar dos Eurocopas consecutivas y extender su dominio al mundo, conquistando su segundo campeonato, pero su estreno en la competición no pudo ser más negativo.

El tanto que abrió el partido de Xabi Alonso, de penalti, dio paso a una exhibición holandesa que endosó cinco a la que era campeona del mundo para empujarla al abismo y acelerar la que fue una dolorosa eliminación en la fase de grupos.

Nada calmaba el dolor que marcó para siempre a Holanda en Johannesburgo, con esa parada salvadora de Iker Casillas en el mano a mano con Arjen Robben y el gol para la eternidad de Andrés Iniesta, pero el último duelo dejó la satisfacción una revancha deportiva.

El primer enfrentamiento entre ambas selecciones se remonta a 1920, cuando la España de la 'furia' se adjudicó la plata olímpica en Amberes. De su intensidad, fortaleza e ímpetu nació un calificativo que realzaba el coraje del equipo.

Era el 1 de septiembre de 1920, "a mí, Sabino, el pelotón, que los arrollo" clamó José María Belausteguigoitia en la segunda parte del encuentro frente a Suecia, que mandaba en el marcador con un gol de Dahl, en un partido en muchos momentos violento, cuando su compañero Sabino se preparaba para lanzar una falta.

La pelota fue al área y un increíble impacto la lanzó hacia la portería. Al balón, pero también al propio 'Belauste', al portero contrario y dos defensas rivales. Fue el 1-1. El 1-2, el de la victoria, lo marcó Acedo en el tramo final, el que impulsó a la 'furia' a una posterior y meritoria medalla de plata contra Holanda

Ese primer enfrentamiento fue un partido que la organización convirtió en definitivo para la segunda posición y que coronó a la selección española con la plata. Venció por 3-1 a Holanda, con dos goles de Sesumaga y uno de Pichichi.

La igualdad marca el resto de enfrentamientos. El balance es tremendamente equilibrado, decantado del lado neerlandés por su triunfo en el último encuentro amistoso disputado hace cinco años en Amsterdam por 2-0 con tantos de Stefan de Vrij y Davy Klaassen.

Hubo que esperar hasta el 30 de enero de 1957 para que se midieran por segunda vez, en el Santiago Bernabéu, y la España que lideraba Alfredo di Stéfano alcanzó su mayor goleada, al imponerse por 5-1 con un triplete de la Saeta Rubia.

Dieciséis años más tarde, el 2 de mayo de 1973, la maravillosa 'orange' de Johan Cruyff Johann Neeskens y compañía ganó por 3-2 en Ámsterdam en un choque que cerró el exbarcelonista.

Dani Ruiz Bazán firmó el triunfo español en un amistoso en Vigo el 23 de enero de 1980 y Juan Señor, de penalti, en un partido de clasificación para la Eurocopa jugado en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el 16 de febrero de 1983, aunque en la vuelta, en Róterdam, Países Bajos se tomó el desquite por 2-1 con el tanto definitivo de Ruud Gullit.

La 'oranje' enlazó tres encuentros sin perder, al empatar a uno en Barcelona y ganar 1-2 en Sevilla e imponerse por 1-0 en Róterdam, pero estos encuentros dieron paso al mayor momento de gloria de España en el Soccer City, aunque desde entonces, con el choque nefasto de Salvador, y el 2-0 en el último amistoso de mayo de 2015 en Amsterdam, ha salido victoriosa.

Aquel día estuvieron ya en el campo los De Vrij, Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Klaassen, Memphis Depay, David de Gea, Sergio Ramos y Álvaro Morata, convocados para esta ocasión por Frank de Boer y Luis Enrique.

-- Los enfrentamientos entre España y Holanda:

==============================================

Fecha Resultado Competición Ciudad

05.09.1920 Holanda 1 - España 3 J. Olímpicos Amberes

30.01.1957 España 5 - Holanda 1 Amistoso Madrid

02.05.1973 Holanda 3 - España 2 Amistoso Ámsterdam

23.01.1980 España 1 - Holanda 0 Amistoso Vigo

16.02.1983 España 1 - Holanda 0 Clasif. Euro Sevilla

16.11.1983 Holanda 2 - España 1 Clasif. Euro Róterdam

21.01.1987 España 1 - Holanda 1 Amistoso Barcelona

15.11.2000 España 1 - Holanda 2 Amistoso Sevilla

27.03.2002 Holanda 1 - España 0 Amistoso Róterdam

11.07.2010 Holanda 0 - España 1 Mundial Johannesburgo

13.06.2014 España 1 - Holanda 5 Mundial Salvador

31.03.2015 Holanda 2 - España 0 Amistoso Ámsterdam

PJ PG PE PP GF GC

Holanda 12 6 1 5 18 17

España 12 5 1 6 17 18.