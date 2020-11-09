Butragueño, sobre el VAR: "Hay que revisar toda la jugada, no una parte"

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, fue crítico con la decisión del VAR y el colegiado Gil Manzano, al afirmar que antes del segundo gol del Valencia existe una falta sobre Marco Asensio y opinar que en la segunda pena máxima, señalada a Marcelo sobre Maxi Gómez, fue pitada al revés.

"El partido no empezó mal, la primera media hora fue nuestra, estábamos cómodos, íbamos por delante en el marcador pero llegó una jugada accidentada en el primer penalti y nos empatan, luego llega el segundo gol que interviene el VAR. Entendemos que está para intervenir pero probablemente tienen que ver toda la jugada desde el inicio y hay una falta a Asensio", lamentó en Movistar+.

"En la segunda parte nos llega el siguiente penalti que, es una opinión personal, pero pensaba que iban a pitar falta a favor nuestro. Lo ven de otra manera y nos complica el partido, más aun con el accidente del siguiente penalti. Ha sido una pena porque llevábamos el partido bien encaminado", añadió.

Para Butragueño es positiva la actuación del VAR en el fútbol, pero no entiende cómo antes de comprobar si el balón entraba en el remate sobre su portería de Raphael Varane, no se revisó la acción en la que nace la jugada de Marco Asensio.

"En la jugada de Asensio el árbitro no da gol y el VAR interviene, entendemos que tiene que ser así y si lo hace tiene que ver toda la jugada porque el Valencia recupera la pelota y de manera inmediata la jugada lleva al gol. Entendemos que hay que revisar toda la jugada, no una parte", manifestó.

Por eso, lamentó Butragueño que "todas las circunstancias" se han dado "en contra" del Real Madrid y no discutió las rotaciones de Zinedine Zidane. "Son cuestiones técnicas en las que no debemos entrar. Zizou debe tomar decisiones, tiene una plantilla de gran categoría".

Por último confirmó que Karim Benzema sufre un problema muscular que le impidió acabar el partido. "Parece que tiene una pequeña molestia muscular y esperamos que no sea grave. Tenemos dos semanas por delante con partidos de selecciones para recuperar. Confiamos en que pueda estar en el siguiente partido".