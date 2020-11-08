Domingo, 22 de Marzo de 2026

Actualizada Domingo, 22 de Marzo de 2026 a las 02:00:00 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Guardiola aboga por proteger a los jugadores e insiste en los cinco cambios

EFE / IUSPORT Domingo, 08 de Noviembre de 2020

En verano, la Premier League votó en contra de continuar utilizando cinco sustituciones, tal y como se hizo tras el reinicio de la competición después del parón provocado por la pandemia.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, insistió en la necesidad de incluir las cinco sustituciones en la Premier League, la división de honor del fútbol inglés, con el objetivo de proteger a los jugadores de lesiones.

En el duelo de este domingo entre el Manchester City y el Liverpool, q

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder