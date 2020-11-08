Guardiola aboga por proteger a los jugadores e insiste en los cinco cambios

En verano, la Premier League votó en contra de continuar utilizando cinco sustituciones, tal y como se hizo tras el reinicio de la competición después del parón provocado por la pandemia.
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, insistió en la necesidad de incluir las cinco sustituciones en la Premier League, la división de honor del fútbol inglés, con el objetivo de proteger a los jugadores de lesiones.
En el duelo de este domingo entre el Manchester City y el Liverpool, q
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