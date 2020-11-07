Roglic, virtual ganador de la Vuelta, con Valverde dos puestos más abajo (10º)

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) renovará el título de la Vuelta 2020 al salir airoso del último duelo con el ecuatoriano Richard Carapaz en el Alto de la Covatilla, quien puso al líder contra las cuerdas, en una jornada en la que el francés David Gaudu logró el triunfo de etapa, y en la que el murciano Alejandro Valverde cae del puesto 8 al 10.



Jornada de dobletes, ambos emocionantes. El bretón David Gaudu (Groupama FDJ), de 24 años, rentabilizó la escapada del día y ganó en solitario en la cima salmantina de La Covatilla con más de medio minuto sobre sus perseguidores, entre ellos el español Ion Izagirre (Astana), que fue tercero, tras haberse impuesto también en La Farrapona.



Por detrás la Vuelta había cobrado un enorme interés por un ataque a 4 kilómetros de meta de Richard Carapaz que puso en serios apuros a Roglic. El ganador del Giro 2019 tenía que enjugar 45 segundos, pero finalmente solo pudo limar 21. Fue el único de los favoritos que lo intentó con fuerza y fe, y deberá contentarse con la segunda plaza en Madrid.



La tercera será para el británico Hugh Carthy (EF), la cuarta para el irlandés Dan Martin (UAE) y la quinta, y primer español, para Enric Mas (Movistar).



ESCAPADA MULTITUDINARIA: GAUDU SE CUELA UNA VEZ MÁS



Etapa del todo ó nada, la última oportunidad de asaltar el jersey rojo, o el podio, o un triunfo de etapa que justificara la presencia en la Vuelta o la renovación de un contrato. Etapa con tiempo hostil de frío y agua con un escenario salpicado de 6 puertos y final en una estación invernal: La Covatilla, cima salmantina.



Una multitud de 34 corredores se fugaron por carreteras nubladas. Mayoría absoluta del UAE, que tiró al frente con 4 unidades, por 3 del Movistar, 1 del Jumbo de Roglic, ninguno del Ineos de Carapaz...y Cavagna, claro.



El pelotón permitió la expedición para un sube y baja constante. Dirigido por el Jumbo pasó entre la niebla por Alto Portillo de Las Batuecas (1a) a 3.50 minutos, rebajando a 3 el retraso en el de San Miguel de Valero (3ª), justo a mitad de etapa. Esa renta se mantuvo en el Alto de Cristóbal (3ª) y en Peñacabalera (3a).



En esta última subido apareció Movistar para asumir el mando del pelotón principal. El ritmo del tren azul puso en apuros a Carapaz, pero el carchense pudo enlazar pronto.



MOVISTAR ALZA LA VOZ EN LA GARGANTA



Los apuros del ecuatoriano tuvieron otro reflejo en el largo ascenso de 12 kms al Alto de La Garganta (2a), ya que iba ya solo, sin equipo. El ritmo de los Movistar Verona y Oliveira precedieron a un ataque de Marc Soler a 5 de la cima. El catalán enlazó con Erviti Y ambos con la cabeza de carrera al paso por Candelario, a 19 de meta.



En la zona noble los favoritos se relajaron con la dirección del Jumbo en la persecución. El retraso aumentó a medida que se acercaba el ascenso definitivo a La Covatilla. Los hombres de la genera iban luchar por la Vuelta y plazas del podio, pero no por el triunfo de etapa, que estaba en la escapada.



GAUDU TRIUNFA, CARAPAZ ATACA Y ROGLIC RESISTE



La Covatilla (categoría especial, 11 kms al 7,2 por ciento). Último puerto, última oportunidad para el milagro. Por delante Izagirre rompió la escapada junto al británico Donovan y el suizo Mader, pero ninguno pudo aguantar la visita del galo David Gaudu, quien se esfumó a 4 de la cima para volver a levantar los brazos.



Entre los grandes el primero en atacar fue Carthy, con respuesta inmediata de todos sus rivales. Luego lo intentó tímidamente Enric Mas, pero el arreón no hizo ni cosquillas entre la élite de la Vuelta.



Ya no quedaba espacio, ni tiempo. Había que quemar la traca. Y lo hizo Carapaz con un ataque continuado que abrió hueco aprovechando las rampas más duras del 15 por ciento. El golpe lo acusó Roglic, que no se cebó y persiguió a su ritmo.



El reloj le apretaba, llegó a estar a 15 segundos de perder la Vuelta, pero el último esfuerzo y la mano que le tendió Movistar en la persecución en un pequeño tramo evitó la catástrofe al esloveno, quien cedió en meta a Carapaz 21 segundos.



Un susto importante, pero Roglic pasó el trago y en Madrid subirá a lo más alto del podio por segundo año consecutivo. El Tour le fue esquivo el último día, pero con la Vuelta mantiene su idilio.



Este domingo la decimoctava y última etapa de la Vuelta se disputará en la Comunidad de Madrid, con un trayecto de 139,6 kilómetros con salida en el Hipódromo de La Zarzuela y meta junto a la Plaza de Cibeles, en el corazón de la capital.