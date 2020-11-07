Djokovic acabará el año como nº 1 por sexta vez e iguala a Sampras

El tenista serbio Novak Djokovic se aseguró este viernes acabar el año como número uno mundial por sexta ocasión en su carrera, igualado así el récord que tenía hasta ahora en solitario el norteamericano Pete Sampras.
Djokovic, de 33 años, confirmó su posición después de que el español Rafael Nadal, el único tenista que podía destronarle, no vaya a disputar la semana próxima el torneo de Sofía.
El serbio, que ya había acabado como mejor jugador del año en 2011, 2012, 2014, 2015 y 2018, bate otro récord
