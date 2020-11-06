España albergará el Mundial sub-17 de baloncesto masculino en 2022

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha anunciado este viernes la designación de la candidatura presentada por España como sede del Mundial de Baloncesto masculino en categoría Sub-17 de 2022, que en fechas todavía por determinar, se jugará en La Nucía y Alicante.



Esta designación se una a la del Mundial femenino Sub-19 que FIBA concedió a España, en este caso a Madrid. El campeonato de 2022 contará con la participación de la Fundación Trinidad Alfonso en las labores de organización y desarrollo del evento.



Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española (FEB), agradece "la confianza que deposita nuevamente" en el organismo que dirige "como organizador de un gran campeonato internacional, en este caso el Mundial Sub-17 Masculino de 2022".



"Sumado al Eurobasket Absoluto Femenino del próximo verano y al Mundial Femenino Sub-19 de 2023 ofrece el retrato exacto del prestigio que España ha conseguido dentro del panorama internacional. Gracias a la Fundación Trinidad Alfonso y a los Ayuntamientos de La Nucía y Alicante por su implicación en este importante campeonato de formación", agrega.