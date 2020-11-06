La FIBA nombra a Jorge Garbajosa miembro de la 'Central Board'

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha anunciado este viernes que ha nombrado al presidente de la española (FEB), Jorge Garbajosa, miembro del 'Central Board' de FIBA como ‘co-opted member’.



Garbajosa ya desempeñaba la presidencia de la Comisión de Competiciones de FIBA, además de ser miembro del Board de FIBA Europa, recuerda la FEB en su web.



El presidente de la FEB agradece a los miembros del Central Board, al presidente, Hamane Niang, y al secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, por el reconocimiento personal e institucional" que supone su designación.



"Creo que la presencia del Presidente de la FEB en el máximo órgano de decisión del baloncesto mundial supone que los intereses de todos los estamentos del baloncesto español estarán representados en el foro en el que se regula cada cuestión relacionada con nuestro deporte”, agrega Garbajosa.