La IFAB revisará la regla de la intencionalidad con las manos

La agenda de las próximas reuniones que los paneles técnico y de asesoramiento de la IFAB mantendrán el próximo día 23 incluirá, entre otros temas, los cambios de las Reglas de Juego decididos en la Reunión Anual 134 de ésta, incluida la relativa a las manos
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha comunicado a su homólogo en la UEFA, Aleksander Ceferin, que la IFAB revisará en su próxima reunión de este mes los últimos cambios introducidos en las Reglas del Juego, incluida la referente a las manos y la sugerencia que éste ha hecho para
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