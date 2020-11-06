El Sevilla conmemora el primer partido de fútbol que se celebró en España

El histórico encuentro, que enfrentó al Sevilla FC y al Huelva Recreation Club, finalizando con victoria sevillista por dos goles a cero, tuvo lugar el día 8 de marzo de 1890 en el antiguo Hipódromo de Tablada, cuyos terrenos ocupaban parte de lo que hoy es la citada base aérea. De este modo, en la dehesa de Tablada, donde el rey San Fernando instaurase su real o campamento principal durante el sitio de Sevilla, en la cuna de grandes vuelos de la aviación nacional, se recordará a partir de hoy que allí también se disputó aquel histórico primer encuentro de fútbol en suelo español.

Con el descubrimiento de una placa artística sobre un pedestal de mármol, dos de las instituciones más señeras y de mayor tradición histórica de la capital hispalense, el Sevilla FC y la Base Aérea de Tablada, han conmemorado en el día de hoy el CXXX aniversario de la celebración del primer partido de fútbol disputado en España entre dos clubes, siguiendo las reglas de la Football Association.

Por parte del Sevilla FC asistieron el presidente, José Castro y los vicepresidentes, José María del Nido Carrasco y Gabriel Ramos

Al acto oficial, que inicialmente estaba previsto celebrarse el pasado día 8 de marzo, pero que debió ser pospuesto con motivo del confinamiento provocado por la covid-19, asistieron las máximas autoridades del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, encabezadas por don Enrique Jesús Biosca Vázquez, general de división y director de Enseñanza del Ejercito del Aire; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, don Pablo Lozano Dueñas y una representación del propio Sevilla FC, encabezada por su presidente, don José Castro Carmona, quien estuvo acompañado por los vicepresidentes, José María del Nido Carraso y Gabriel Ramos.

Durante su intervención, el presidente del Sevilla FC destacó una vez más el férreo compromiso del club, ya no solo con su propia historia, sino también con la de la ciudad que lo viera nacer hace ya 130 años, pues el descubrimiento de esta placa entronca también con otro hecho histórico para la ciudad de Sevilla, ya que coincide con el centenario de la Base Aérea de Tablada, cuya construcción fue aprobada por Decreto del rey Alfonso XIII, publicado en la Gaceta de Madrid el día 19 de marzo de 1920. José Castro señaló que "nosotros somos un club ambicioso, un club que apuesta siempre por lograr incluso lo imposible. Hemos alcanzado cotas inimaginables hace unas décadas. Pero si de sueños se trata, este es un lugar tan mágico como el Sánchez-Pizjuán".

"El Sánchez-Pizjuán y la Base de Tablada tienen mucho en común, porque ha quedado demostrado qeu los sueños se cumplen", apuntó José Castro

"Sin duda, el Ramón Sánchez-Pizjuán y la Base de Tablada tienen muchísimo en común, porque tanto aquí como en nuestro estadio ha quedado demostrado que quien de verdad quiere, puede, que los sueños se cumplen y que la realidad, en ocasiones, incluso puede superar a la ficción. Querer es poder y nosotros lo sabemos mejor que nadie", añadía el máximo mandatario sevillista, quien además tenía unas bonitas palabras en agradecimiento a las Fuerzas Armadas en estos tiempos de pandemia: "Querría también tener un sentido reconocimiento hacia las Fuerzas Armadas de nuestro país que, en esta pandemia, como en otras muchas ocasiones, han demostrado su voluntad y capacidad de servicio hacia la ciudadanía, movilizándose y dando lo mejor de sí para ayudar a nuestra sociedad en este complicado momento".

En este sentido, cabe recordar que en el marco de la celebración de este centenario, el Acuartelamiento Aéreo de Tablada abre sus puertas a la ciudad de Sevilla, dando a conocer su valioso legado histórico mediante la creación de un itinerario que hará posible visitar su museo y diferentes enclaves del mismo, incluyendo la placa conmemorativa hoy descubierta.

El presidente sevillista se comprometió a realizar la fotografía oficial de la primera plantilla en la Base de Tablada cuando la pandemia así lo permita

Tras el acto, que culminó con la entrega de regalos institucionales y el descubrimiento de la citada placa conmemorativa, los asistentes pudieron realizar una visita a la sala de exposiciones de la Base Aérea de Tablada. Asimismo, el presidente sevillista, José Castro, se ha comprometido públicamente a realizar la fotografía oficial de la primera plantilla en la Base Aérea de Tablada, una vez que la pandemia así lo permita, pues era la idea inicial para esta temporada 20/21 y la situación ha obligado a trasladarla de lugar.