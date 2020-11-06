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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Maradona permanecerá hospitalizado para un "tratamiento de abstinencia"

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Viernes, 06 de Noviembre de 2020

Antes del parte vespertino, Luque hizo una intercosulta con Alfredo Cahe, el médico clínico de Diego Maradona por 33 años y quien fue a la Clínica Olivos para evaluar al exfutbolista, que el pasado viernes cumplió 60 años.

Diego Maradona no será dado de alta y permanecerá hospitalizado para recibir un "tratamiento de abstinencia", anunció este miércoles su médico, Leopoldo Luque.

 

Si bien esta mañana Luque manifestó a los medios "las muchas ganas de irse" del astro del fútbol, que el martes se sometió a una operación de

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