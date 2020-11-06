Maradona permanecerá hospitalizado para un "tratamiento de abstinencia"

Antes del parte vespertino, Luque hizo una intercosulta con Alfredo Cahe, el médico clínico de Diego Maradona por 33 años y quien fue a la Clínica Olivos para evaluar al exfutbolista, que el pasado viernes cumplió 60 años.
Diego Maradona no será dado de alta y permanecerá hospitalizado para recibir un "tratamiento de abstinencia", anunció este miércoles su médico, Leopoldo Luque.
Si bien esta mañana Luque manifestó a los medios "las muchas ganas de irse" del astro del fútbol, que el martes se sometió a una operación de
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.