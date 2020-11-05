Martes, 17 de Marzo de 2026

Actualizada Martes, 17 de Marzo de 2026 a las 16:03:14 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

La FIFA ultima la gran reforma de la normativa sobre los agentes

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Jueves, 05 de Noviembre de 2020

La última fase de consultas entre la FIFA, los clubes, las ligas y los agentes para elaborarla, tras llegar a un acuerdo sobre sus principios generales, se inició este jueves

El trabajo de la FIFA para tener una normativa sobre agentes encara su tramo final con el objetivo de entrar en vigor en septiembre de 2021 y disponer de "unos estándares profesionales mínimos y proteger al fútbol de abusos y prácticas especulativas".

 

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