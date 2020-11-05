La FIFA ultima la gran reforma de la normativa sobre los agentes

La última fase de consultas entre la FIFA, los clubes, las ligas y los agentes para elaborarla, tras llegar a un acuerdo sobre sus principios generales, se inició este jueves
El trabajo de la FIFA para tener una normativa sobre agentes encara su tramo final con el objetivo de entrar en vigor en septiembre de 2021 y disponer de "unos estándares profesionales mínimos y proteger al fútbol de abusos y prácticas especulativas".
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