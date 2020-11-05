Los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala reciben más de 4.000 tests

Los clubes de Primera y Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala ya disponen de una nueva remesa de tests de antígenos anti COVID-19 para garantizar el bienestar de los jugadores y cuerpo técnico hasta el arranque de 2021.

Tras el acuerdo alcanzado con LaLiga, los clubes de la LNFS disponen de manera gratuita de 25 tests por equipo cada jornada con el fin de velar por la salud y el bienestar de los jugadores y cuerpo técnico y, de esta manera, garantizar que afrontan cada partido sin ningún positivo por COVID-19.

La LNFS, que sigue avanzando hacia el ansiado reconocimiento del Fútbol Sala como deporte profesional, ha dotado ya a los clubes de la máxima categoría de tests hasta la jornada 16ª, que se disputará con el estreno del nuevo año el próximo 4 de enero. Por su parte, la categoría de plata también dispone ya de tests hasta enero: hasta la Jornada 12ª en el Grupo 1, y la Jornada 10ª en el Grupo 2.

Los clubes de la LNFS tuvieron además la oportunidad de asistir a una charla online con los responsables de LaLiga en esta materia, para conocer de primera mano el protocolo desarrollado por ésta con toda la información en la aplicación de las medidas necesarias y la actuación en distintas situaciones para la prevención del COVID-19.