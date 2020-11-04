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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

LaLiga adquiere test rápidos de antígenos para sus 42 equipos

AGENCIAS / IUSPORT AGENCIAS / IUSPORT Miércoles, 04 de Noviembre de 2020
F: LaLigaF: LaLiga

Laboratorios Rhogen distribuirá la denominada prueba 'Biosynex Covi-19 Ag BSS' para tener resultados en 15 minutos con una sensibilidad del 96%. Estos test son fabricados por la empresa francesa Biosynex

LaLiga ha llegado a un acuerdo con Laboratorios Rhogen para la adquisición de test rápidos de antígenos de la COVID-19 para distribuirlos entre los 20 equipos de LaLiga Santander y los 22 equipos de LaLiga SmartBank del fútbol español.

 

La prueba, denominada 'Biosynex Covid-19 Ag BSS', es una prueba rápida a partir de una muestra tomada con un hisopo nasofaríngeo. Está destinada a ayudar en el diagnóstico rápido de infecciones por SARS-CoV-2, ya que ofrece resultados en 15 minutos, tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del cien por cien.

 

El producto lo distribuye Laboratorios Rhogen en España y Portugal y lo fabrica la empresa francesa Biosynex, cuya sede está en Estrasburgo y cotiza en la Bolsa de París. Los de Covid-19, este de antígenos y el de anticuerpos IgG e IgM, son producidos en la fábrica que Biosynex tiene en Friburgo (Suiza).

 

Las acreditaciones, validaciones y la ficha técnica del estudio realizado se pueden consultar en la página web de Laboratorios Rhogen. "Con esta prueba se da un servicio rápido, sencillo, seguro y fiable a los más de 1.000 jugadores de los 42 equipos de Primera y Segunda División A y al resto de empleados", ha dicho el director de la compañía, Mariano Alonso.

 

Los laboratorios Rhogen ya ha contactado con el Ministerio de Sanidad y el resto de consejerías autonómicas para abastecer de material ante la segunda ola de la pandemia. La empresa se constituyó en 2012 y las oficinas y los almacenes se encuentran en el área industrial de Arroyomolinos (Madrid).

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