Stepanova asegura vivir con miedo en EEUU tras destapar el dopaje ruso

La exatleta afirma que "mientras Putin sea presidente no es seguro para nosotros volver a Rusia"
La exatleta rusa Yulia Stepanova tuvo un papel determinante en el conocido como informe McLaren. Tal y como informa el diario MARCA, su testimonio fue clave para la elaboración del informe McLaren, desarrollado por una Comisión Independiente de la AMA sobre el dopaje de estado en Rusia.
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