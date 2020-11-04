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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Stepanova asegura vivir con miedo en EEUU tras destapar el dopaje ruso

Redacción de Iusport Redacción de Iusport Miércoles, 04 de Noviembre de 2020

La exatleta afirma que "mientras Putin sea presidente no es seguro para nosotros volver a Rusia"

La exatleta rusa Yulia Stepanova tuvo un papel determinante en el conocido como informe McLaren. Tal y como informa el diario MARCA, su testimonio fue clave para la elaboración del informe McLaren, desarrollado por una Comisión Independiente de la AMA sobre el dopaje de estado en Rusia.

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