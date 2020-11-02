La Supercopa volverá a Arabia en enero sin haberse jugado la final de Copa

La Federación (RFEF) ha cerrado el programa de la próxima Supercopa, que por segunda vez consecutiva volverá a Arabia Saudí. La Final Four se disputará en el país árabe entre el 13 y el 16 de enero próximos, según informa Joaquín Maroto en el diario AS.

El miércoles 13 será la primera semifinal, la segunda se disputará 24 horas después y la final del torneo está programada para el sábado 16 del mismo mes, con lo que los dos equipos que jueguen la semifinal del jueves tendrán un día menos de descanso.

En esta próxima edición participarán Real Madrid y Barcelona, como campeón y subcampeón de Liga respectivamente, y el Athletic y la Real Sociedad, como finalistas de la Copa del Rey, evento cuyos detalles adelantó Ramón Fuentes en IUSPORT en septiembre pasado.

Lo llamativo en este caso es que, como advierte Maroto en AS, la Supercopa se tendrá que disputar sin que la final de la Copa del Rey de la temporada pasada haya podido celebrarse aún, por lo que el Real Madrid, que según las normas del torneo debería tener como rival en la primera semifinal al subcampeón de Copa, podría jugar tanto contra el Athletic como contra la Real Sociedad, ya que ambos equipos vascos conocerán su rival por sorteo.

Según Joaquín Maroto, el contrato firmado por la RFEF con Arabia Saudí es por tres años, por los que ingresará -supuestamente- 120 millones de euros. La mitad de este dinero es a repartir entre los clubes participantes.

No obstante, advierte de que un acuerdo de confidencialidad impide revelar las cifras exactas que ingresarán los clubes y la Federación, pero el año pasado, en la primera edición, ya hubo polémica porque el Valencia se quejó de un agravio económico.

El Valencia llevó a la RFEF a los tribunales

El Valencia presentó en junio pasado una demanda ante la justicia ordinaria por el reparto de dinero establecido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por participar en la Supercopa de España celebrada en enero de 2020, según confirmaron a EFE fuentes del club valenciano.



La demanda cuestiona el reparto asimétrico del dinero entre los cuatro participantes en el torneo que se disputó a principios de enero en Arabia Saudí y por el que el Valencia percibió menos ingresos que los tres restantes contendientes, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.



La entidad de Mestalla ya dejó constancia por escrito en el momento de la firma del contrato para jugar la Supercopa de su oposición a las condiciones establecidas por la Federación y abrió la puerta a la posibilidad de presentar la denuncia.



Previamente, antes de la firma del contrato y tras tener conocimiento del cambio de formato de la competición, que enfrentaba tradicionalmente al campeón de la Liga con el de la Copa del Rey (en 2019 el Barcelona y el Valencia), ya mostró su rechazo a un torneo de cuatro participantes en el que se reducían sus opciones de conquistar el título como ganador del torneo copero.

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