La Federación de Vela fija el 6 de marzo de 2021 para las elecciones

La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Vela (RFEV) ha aprobado este lunes el reglamento definitivo y el calendario para las elecciones a la presidencia, que serán el 6 de marzo de 2021 si lo autoriza el Consejo Superior de Deportes (CSD).



La convocatoria de elecciones, según lo aprobado este lunes, sería el 1 de diciembre, cuando se constituiría la Junta Electoral y la Comisión Gestora.



El inicio de presentación de candidaturas a los diferentes estamentos de la Asamblea General ante la Junta Electoral se iniciaría el 9 de diciembre y finalizaría el 7 de enero de 2021 con la proclamación provisional de candidaturas. La proclamación definitiva de candidatos sería el 15 de enero.



El 30 de enero celebrarían las elecciones a miembros de la Asamblea General de la RFEV, dos días después se proclamarían los resultados provisionales y el 12 de febrero, los definitivos.



El plazo de presentación de candidaturas a presidente de la Real Federación Española se abriría el 5 de febrero y finalizaría el 15. La Asamblea constituyente se convocaría el 19 del mismo mes.



La Asamblea General extraordinaria para elegir presidente y miembros de la Comisión Delegada, así como la constitución de la Mesa Electoral y la votación a presidente de la RFEV, tendría lugar el 6 de marzo y el 9, la proclamación del presidente y los miembros de la Comisión Delegada elegidos.



La Asamblea la forman un total de 117 miembros con derecho a voto: el presidente actual y los 17 presidentes de las Federaciones Autonómicas. Representando a los estamentos votan 44 clubes, 36 deportistas, 15 técnicos y 5 jueces.