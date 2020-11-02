La Comisión Gestora del Barça convocará elecciones en diciembre

La Comisión Gestora que se constituyó el pasado jueves en el FC Barcelona, presidida por Carles Tusquets, tiene previsto convocar elecciones a la presidencia el próximo mes de diciembre.

Así lo ha confirmado el propio Tusquets este lunes en una comparecencia ante los medios de comunicación. De esta forma, las elecciones al sillón presidencial del Camp Nou, que inicialmente estaban previstas para el fin de semana del 21 de marzo, se adelantarán tres meses.

El órgano interino ya se ha puesto a trabajar en el que es el principal mandato que le atribuyen los Estatutos del club: convocar elecciones en el plazo máximo de tres meses.

Puesto que el órgano se constituyó el pasado jueves 29 de octubre, éste tiene hasta el 29 del próximo mes de enero de 2021, según el tenor literal de los Estatutos del Club, para convocar al socio a las urnas: "La función principal de la Comisión Gestora será la convocatoria de elecciones para constituir una nueva Junta Directiva, lo que deberá llevarse a cabo en el plazo de tres meses desde que sus miembros hayan tomado posesión de sus cargos".

Tusquets ha adelantado que los comicios se convocarán a finales del mes de diciembre, sobre las fiestas de Navidad, cuando la situación epidemiológica en España esté más controlada. De ahí que seguramente las elecciones se celebren entrado el mes de enero.

Es lógico que los comicios a la presidencia del Barça se celebren lo antes posible, sobre todo porque la Comisión Gestora tiene unas funciones limitadas, tal y como rezan los Estatutos: "La Comisión Gestora ejercerá las funciones de gobierno, administración y representación que competen a la Junta Directiva, pero limitadas a los actos necesarios e imprescindibles para el mantenimiento de las actividades normales del Club y la protección de sus intereses".

Esto significa que si el FC Barcelona llegara al mercado de fichajes del mes de enero todavía con una Comisión Gestora no podría acometer fichajes, al no tratarse de una función "imprescindible". Únicamente podría negociar, pero cualquier movimiento debería ser ratificado por la Junta Directiva que ganara los comicios, como sucedió con el caso de Arda Turán en 2015.

Calendario electoral

Los Estatutos del Club contemplan que tras la publicación de la convocatoria de elecciones en el plazo de 5 días naturales se sortearán los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral. Tras ello, en el plazo de dos días naturales se llevará a cabo el acto de constitución de la Junta y de la Mesa Electoral.

Tras ello, en un plazo de cinco días naturales se expondrá la composición del censo electoral y se admitirán las reclamaciones contra el mismo. Dichas reclamaciones se resolverán en un plazo de 3 días naturales para aprobar el censo definitivo. Una vez resuelto este trámite los Estatutos contemplan un plazo de siete días naturales para la presentación de propuestas de candidatura. Dichas propuestas serán proclamadas en un plazo de tres días.

A partir de ahí comenzaría una campaña electoral de siete días hábiles. Tras el séptimo día se produciría la jornada de reflexión para en el día siguiente celebrarse los comicios.

No habrá voto electrónico

Respecto a la forma de votación, Tusquets ha dejado claro que se buscará facilitar el voto a todos los socios. Por ello, ha abierto la puerta al voto por correo. El pasado mes de septiembre, la Junta Directiva del club aprobó habilitar la opción del voto por correo con el objetivo de preservar la salud de las personas y fomentar la participación.

Sin embargo, lo que la Comisión Gestora no valora por no estar contemplado dentro de los Estatutos es el voto electrónico. "En los Estatutos no se contempla el voto electrónico. Podemos promover la votación por correo ordinario en diferentes sedes para facilitar al socio su acceso y participación, pero no el voto electrónico", ha confirmado Tusquets.

Además, el presidente de la Gestora ha resaltado que "pondremos todos los medios posibles, pero no podemos hacer milagros, ni podemos salirnos de los Estatutos".