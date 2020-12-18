Cronología del caso del "dopaje de Estado" de Rusia

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha reducido a la mitad las propuestas de sanciones a Rusia formuladas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y ha prohibido a sus deportistas participar bajo su himno y su bandera en cualquier competición olímpica o campeonato del mundo durante dos años, hasta diciembre de 2022.



Este periodo incluye los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2021, y los de invierno de Pekín, en febrero de 2022. Los atletas rusos podrán participar en ellos como "independientes" y sin ninguno de los símbolos de su país.



La AMA propuso el 9 de diciembre de 2019 un veto de cuatro años a Rusia de todo evento olímpico o mundial por manipular la base de datos deportivos del Laboratorio de Moscú. El TAS ha ratificado que Rusia "no ha cumplido con el Código Mundial Antidopaje", por lo que hasta el 16 de diciembre de 2022 ningún atleta ruso podrá participar en grandes competiciones deportivas internacionales bajo la bandera de su país. En ese plazo Rusia tampoco podrá organizar en su territorio campeonatos del mundo.

Fechas claves del proceso que empezó a finales de 2014:

== 2014

. 2 diciembre: Se emite el documental "Secreto oficial dopaje. Cómo Rusia crea a sus ganadores", de la televisión alemana ZDF/ARD,en el que pone al descubierto la trama sistemática de dopaje.

. 15 diciembre: la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pone en marcha una Comisión Independiente para investigar las denuncias sobre dopaje en Rusia.

== 2015

. 23 enero: Dimite el entrenador jefe del equipo nacional de atletismo ruso, Valentín Maslákov.

. 17 febrero: Dimite el presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Valentín Balájnichev.

. 3 noviembre: La justicia francesa registra la sede de la IAAF, en Mónaco, e imputa por corrupción al presidente de la organización entre 1999 y 2015, el senegalés Lamine Diack.

. 9 noviembre: La Comisión Independiente de la AMA recomienda en un informe excluir a los atletas rusos de los Juegos de Río de Janeiro 2016.

. 13 noviembre: El consejo directivo de la IAAF suspende a la Federación Rusa por el escándalo de dopaje, sobornos para ocultarpositivos y destrucción de muestras en el laboratorio de Moscú.

. 23 noviembre: El ministro de Deportes ruso, Vitali Mutkó, suspende las actividades de la Agencia Antidopaje Rusa, Rusada, traslas acusaciones de no actuar contra las prácticas de dopaje.

== 2016

. 14 enero: Se presenta la segunda parte del informe de la Comisión Independiente de la AMA en el que se apunta la corrupción sistemática en la IAAF, en la etapa del presidente senegalés Lamine Diack, para ocultar casos de dopaje en Rusia.

. 17 mayo: El COI anuncia que un nuevo análisis de 454 muestras conservadas desde los Juegos de Pekín 2008, revelan 31 nuevos positivos por dopaje de deportistas de 12 países -entre ellos Rusia-.

. 27 mayo: El COI anuncia el positivo de 23 deportistas de seispaíses en el reanálisis de las muestras de Londres 2012. Rusia admite que 8 positivos son de su país.

. 17 junio: La IAAF decide mantener la suspensión a la Federación de Atletismo de Rusia (FAR) y sus atletas no podrán competir en Río.

. 18 julio: Rusia promovió un sistema de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014), por el que cambiaban un positivo por dopaje en negativo, bajo supervisión del Ministerio de Deportes y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), según el informe de Richard McLaren encargado por la AMA.

. 22 julio: el COI anuncia 45 nuevos casos de dopaje en el reanálisis de las muestras recogidas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, lo que eleva a 98 los nuevos casos de positivos.

. 7 agosto: el Comité Paralímpico Internacional (CPI) excluye al equipo ruso de los Juegos de Río, por las denuncias de dopaje de Estado recogidas en el informe McLaren.

. 9 diciembre: se difunde la segunda parte del informe McLaren, en el que denuncia la "conspiración institucional" del dopaje en Rusia y revela que más de 1.000 deportistas olímpicos rusos se vieron implicados o beneficiados para ocultar positivos (2011 y 2015).

== 2017

. 1 marzo: Vladímir Putin admite fallos en los sistemas de control antidopaje en Rusia.

. 8 noviembre: El presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Alexandr Zhúkov, asegura que la investigación oficial realizada por el Comité de Instrucción rechaza las acusaciones de dopaje de Estado vertidas por el informe McLaren.

. 5 diciembre: la Ejecutiva del COI suspende con efecto inmediato al Comité Olímpico ruso por el dopaje de Sochi al no funcionar el sistema antidopaje ruso.

== 2018

. 6 febrero.- La asamblea del COI respalda la decisión que tomó en diciembre la Ejecutiva del organismo de autorizar la participación en PyeongChang 2018 de solo un grupo de deportistas rusos bajo bandera olímpica.

. 22 mayo: la FIFA cierra la investigación a tenor del informe Mclaren y no encuentra pruebas suficientes para afirmar que los jugadores para el Mundial de Rusia violaron las normas antidopaje.

. 27 julio: el Consejo de la IAAF mantiene la suspensión a la Federación rusa.

. 20 septiembre: la AMA rehabilita a la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada), tres años después de suspenderle la licencia, pero le impone estrictas condiciones.

== 2019

. 23 septiembre: la AMA da tres semanas a la RUSADA para que atienda a nuevas reclamaciones, cambios en las bases de datos en el Laboratorio de Moscú, que hacen dudar la autenticidad de los recabados y se sospecha posible manipulación de las pruebas.

. 9 diciembre: La AMA porpone excluir a Rusia de las competiciones nternacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, durante cuatro años.

. 27 diciembre: Rusia rechaza la propuesta de sanción y anuncia la presentación de su escrito de oposición ante el TAS.

== 2020

. 9 enero: La AMA confirma la presentación al TAS de la oposición de Rusia sobre la propuesta de sanción relacionada con el caso de incumplimiento de la RUSADA.

. 3 febrero: La AMA pide al TAS que la vista para resolver la controversia se celebre en público. El tribunal desestima la petición.

. 2 junio: El TAS aplaza la audiencia que iba a celebrar en julio a noviembre.

. 27 octubre: El TAS confirma que la audiencia tendrá lugar, como estaba previsto, del 2 al 5 de noviembre, pese a la actual situación sanitaria, aunque con estrictas medidas de seguridad y sin público.

.- 17 diciembre: El TAS excluye a Rusia dos años de cualquier competición olímpica o mundial.