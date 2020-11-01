Quique Setién: “Leo Messi es difícil de gestionar"

Setién analizó en la entrevista concedida a El País su etapa como jugador y técnico, haciendo especial hincapié en su estancia de ocho meses en el banquillo del Camp Nou. De la conversación extraemos la parte que hace referencia a Leo Messi.

Setién reitera que "Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie".

No obstante, puntualiza que “Leo es difícil de gestionar. ¡Quién soy yo para cambiarle! Si le han aceptado durante años como es y no le han cambiado... Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas. Ves cosas que no te esperas".

Añade que Messi "Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira… Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador. Es el club y los aficionados".

Finalmente, sobre el papel de Messi en el Barcelona, Setién manifestó: "Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás".