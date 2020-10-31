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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Guardiola: "Mi etapa como técnico del Barcelona se terminó"

EFE / IUSPORT Sábado, 31 de Octubre de 2020

Pep Guardiola rechazó la posibilidad de volver a entrenar al Barcelona, una etapa que da por cerrada en su carrera.

El técnico español Pep Guardiola, que cumple su quinta temporada en el Manchester City, rechazó la posibilidad de volver a entrenar al Barcelona, una etapa que da por cerrada en su carrera.

La opción de Guardiola como entrenador azulgrana es una de las bazas electorales que manejan algunos de los candi

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