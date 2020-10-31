El Ineos, contra los comisarios por "picar" tiempo en La Vuelta

En el momento de tomar la salida prevista a las 12.24 hora CET (11.24 GMT), el pelotón se detuvo para mostrar sus quejas contra los comisarios, liderados por Chris Froome, cuyo equipo fue el principal perjudicado por la decisión arbitral.

Algunos corredores, como los españoles Luis Ángel Maté ó Luis León Sánchez, mostraron su voluntad de lanzar la carrera, pero finalmente esperaron a que la protesta finalizara para poner en marcha la salida neutralizada.

En la etapa del pasado viernes se impuso en Suances Primoz Roglic, con unos metros de ventaja sobre el resto de favoritos, entre los que se encontraba el entonces maillot rojo Richard Carapaz.

Los comisarios observaron que el nuevo líder había aventajado en 3 segundos a todos sus rivales, decisión que no compartieron en el Ineos y parte de los corredores que se vieron perjudicados.

En estos momentos se disputa con normalidad la undécima etapa de la Vuelta entre Villaviciosa y el Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo, de 170 kilómetros.