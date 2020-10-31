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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Así felicita Cristiano a Maradona: "Número uno, pero después del Bicho"

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Sábado, 31 de Octubre de 2020

"Hola Diego, ¿qué tal?. Escuchando un poquito de cumbia. Dejarte las felicidades por tus 60 años. Y desearte lo mejor hermano. Que vaya todo bien y que disfrutes de la vida", le deseó Cristiano a Maradona en el inicio de su mensaje.

El portugués Cristiano Ronaldo mandó un vídeo de felicitación a Diego Armando Maradona por su 60 cumpleaños en el que le desea disfrute de la vida y le sitúa como el "número uno" de la historia del fútbol, "pero después del Bicho", apodo que le pusieron a él en su etapa en el fútbol español.

 

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