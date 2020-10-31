El Barcelona, en riesgo de entrar en concurso de acreedores según RAC1

El Barcelona corre un serio riesgo de entrar en concurso de acreedores si no logra cerrar antes de una semana un recorte salarial de 190 millones de euros, según informó RAC1.

Los abogados de la plantilla del FC Barcelona se han reunido hoy por primera vez con el club para tratar la rebaja salarial. Así lo ha explicado RAC1, que ha destacado una mejora en la predisposición de los jugadores tras la salida de Bartomeu.

Según Sport, la situación económica es tan grave que el club necesita rebajar 190 millones de euros de la masa salarial. Hasta el punto que, desde la institución azulgrana, se habla de la posibilidad de un concurso de acreedores si no se llega a un acuerdo a principios de año.

El Barça negocia a contrarreloj con el objetivo de rebajar alrededor de un 30% la masa salarial y se ha marcado el jueves que viene como fecha límite.

Uno de los focos de la negociación es la posición de Messi. El argentino es el jugador que más cobra de la plantilla. Y con una situación conflictiva a final de temporada.

Si Messi no renueva, una opción que no hay que descartar, hay que pagarle un bonus de final de trayectoria que el club no está en disposición a día de hoy. El argentino es el futbolista que más dinero gana pero también genera 300 millones de ingresos.