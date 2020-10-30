La renovación de Hamilton, a la espera de los dos títulos

F: Lewis Hamilton (Twitter)
El piloto de Mercedes y la escudería ya han hablado para prolongar el contrato que acaba al final de esta temporada, pero todavía no se ha firmado la renovación
La renovación del contrato del séxtuple campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton se encuentra a la espera de que Mercedes confirme el título de constructores y él, el de pilotos, según explicó el jefe de su equipo, Toto Wolff.
La vinculación de Hamilton con las '
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