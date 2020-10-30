Domingo, 15 de Marzo de 2026

Actualizada Domingo, 15 de Marzo de 2026 a las 17:01:41 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

La renovación de Hamilton, a la espera de los dos títulos

EFE/Iusport EFE/Iusport Viernes, 30 de Octubre de 2020
F: Lewis Hamilton (Twitter)F: Lewis Hamilton (Twitter)

El piloto de Mercedes y la escudería ya han hablado para prolongar el contrato que acaba al final de esta temporada, pero todavía no se ha firmado la renovación

La renovación del contrato del séxtuple campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton se encuentra a la espera de que Mercedes confirme el título de constructores y él, el de pilotos, según explicó el jefe de su equipo, Toto Wolff.

La vinculación de Hamilton con las '

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder