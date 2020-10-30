Domingo, 15 de Marzo de 2026

Actualizada Domingo, 15 de Marzo de 2026 a las 17:01:41 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El Mundial de Clubes de la FIFA, pendiente de la Superliga Europea

Ramón Fuentes Ramón Fuentes Viernes, 30 de Octubre de 2020

De momento no hay fecha para la celebración de la primera edición. Podría ser el verano del 2023 o retrasarlo hasta el 2025 y su formato puede estar condicionado por la futura Superliga europea.

La comparecencia de Bartomeu en su despedida como presidente del Fútbol Club Barcelona no sólo dejó la bomba de la presencia en la futura Superliga europea también anunció la presencia en el Mundial de Clubes de FIFA. Una competición donde hasta ahora sólo el Real Madrid en España había manifes

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