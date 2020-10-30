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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Absuelto el presidente del PSG en el caso de presunta corrupción

EFE / IUSPORT Viernes, 30 de Octubre de 2020

La Justicia suiza absolvió hoy al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, en el proceso relacionado con la atribución de derechos televisivos de los Mundiales de 2026 y 2030, pero dictó una mínima pena al exnúmero dos de la FIFA, el francés Jérôme Valcke, por falsificación documental.

El Tribunal Penal Federal además no admitió los cargos de corrupción, cerrando así un caso abierto en marzo de 2017 y en el que Al-Khelaïfi, al frente del grupo de televisión beIN Media Group, compareció bajo la acusación de haber ofrecido ventajas pecuniarias a Valcke a cambio de los mencionados derech

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