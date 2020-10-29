El Real Madrid muestra los avances de las obras del Bernabéu

El Real Madrid publicó este jueves un vídeo en el que muestra los avances de las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu para convertir su feudo en "un gran icono vanguardista y universal" y el último fue el cierre de los soportes norte y sur de la cubierta retráctil que cubrirá el terreno de juego.

El conjunto blanco inició las obras en junio de 2019 y sigue aprovechando la ausencia de público en los estadios debido a la pandemia del coronavirus para disputar sus encuentros en casa en el Alfredo di Stéfano y acelerar las obras del que se convertirá en un irreconocible Bernabéu cuando los futbolistas vuelvan a pisar su césped por primera vez desde el Clásico del pasado 1 de marzo (2-0).

La confirmación del último avance vuelve a llegar en la cubierta, tras la demolición del centro comercial y del aparcamiento subterráneo. En septiembre ya se finalizó el desmontaje en los fondos norte y sur y en el lateral del paseo de la Castellana, y este jueves el club compartió un vídeo en el que se aprecia paso a paso el minucioso trabajo para llevar a cabo el cierre de las cerchas norte y sur, entre el Paseo de la Castellana y la Calle Pedro Damián.

Las cerchas son un entramado de piezas unidas entre ellas que sirven como soporte para sostener cubiertas, en este caso coincidiendo con el movimiento de apertura y cierre del futuro techo del Santiago Bernabéu.

El plan de remodelación establece que la nueva cubierta protegerá todos los asientos con una estructura fija, mientras que la retráctil se extenderá por el terreno de juego.

El otro cambio visible desde hace meses es la demolición del edificio anexo, que albergaba las oficinas institucionales del club y la tienda Adidas. En su lugar se construirá un nuevo edificio, integrado en la estructura del estadio, que contará con "diez niveles funcionales y tres subterráneos". Así avanzan las obras para construir un nuevo Santiago Bernabéu con el que el club quiere poner su nombre en la vanguardia arquitectónica.