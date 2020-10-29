Bartomeu cierra su cuenta en Twitter tras presentar la dimisión

Bartomeu utilizaba su cuenta en esta red social únicamente para mensajes institucionales: para dar la bienvenida a algún fichaje, celebrar los éxitos de los equipos o cuestiones relacionadas con la entidad.

En su último mensaje, Bartomeu publicó en catalán: "Hoy (por ayer) he anunciado mi dimisión y la del resto de la junta directiva del FC Barcelona. Ha sido un orgullo servir al club. Visca el Barça y visca Catalunya".