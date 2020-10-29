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IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Bartomeu cierra su cuenta en Twitter tras presentar la dimisión

EFE / IUSPORT Jueves, 29 de Octubre de 2020
F: FC BarcelonaF: FC Barcelona

Después de denunciar que se le había "faltado al respeto" tanto a él como a su junta directiva, el ya expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha decidido cerrar su cuenta en Twitter.

Bartomeu utilizaba su cuenta en esta red social únicamente para mensajes institucionales: para dar la bienvenida a algún fichaje, celebrar los éxitos de los equipos o cuestiones relacionadas con la entidad.

 

En su último mensaje, Bartomeu publicó en catalán: "Hoy (por ayer) he anunciado mi dimisión y la del resto de la junta directiva del FC Barcelona. Ha sido un orgullo servir al club. Visca el Barça y visca Catalunya".

 

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