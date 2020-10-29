Sábado, 14 de Marzo de 2026

Actualizada Sábado, 14 de Marzo de 2026 a las 15:25:38 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Samaranch admite que disputar los JJOO sin público es posible

EFE / IUSPORT Jueves, 29 de Octubre de 2020

El vicepresidente primero de la entidad, Juan Antonio Samaranch Jr., explicó que es una de las alternativas que se maneja aunque consideró que "no es improbable" que pueda haber espectadores en Tokio..

El vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch Jr., dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 "podrían ser sin publico" aunque no descartó que pueda ocurrir lo contrario.

 

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