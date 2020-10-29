Samaranch admite que disputar los JJOO sin público es posible

El vicepresidente primero de la entidad, Juan Antonio Samaranch Jr., explicó que es una de las alternativas que se maneja aunque consideró que "no es improbable" que pueda haber espectadores en Tokio..
El vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch Jr., dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 "podrían ser sin publico" aunque no descartó que pueda ocurrir lo contrario.
"Es posible tener
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