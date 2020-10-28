Cristiano declara que "los test PCR son una mierda"

Un comentario del portugués Cristiano Ronaldo en Instagram, en el que escribió que los test PCR para detectar el coronavirus "son una mierda" antes de cancelarlo, han generado polémicas en Italia contra el futbolista del Juventus.
Cristiano publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene 240 millones de seguidores, una foto suya en la que aseguró que se siente "bien y sano" y comentó a continuación su mismo mensaje con un "PCR son una mierda".
El comentario ha sido cancelado poco después por el delantero del Juventus, pero c
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