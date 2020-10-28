Domingo, 15 de Marzo de 2026

Actualizada Domingo, 15 de Marzo de 2026 a las 19:46:00 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

La UEFA reitera su oposición a la Superliga europea de clubes

EFE/Iusport EFE/Iusport Miércoles, 28 de Octubre de 2020
F: UEFAF: UEFA

El organismo europeo asegura que "los principios de solidaridad, promoción, descenso y ligas abiertas no son negociables"

La UEFA reiteró su firme oposición y la de su presidente, Aleksander Ceferin, al proyecto de crear una Superliga europea y aseguró que "los principios de solidaridad, promoción, descenso y ligas abiertas no son negociables".

Un portavoz de la UEFA señaló a EFE

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