Los momentos clave de Bartomeu como presidente del Barcelona

El presidente Josep Maria Bartomeu y su junta directiva dimitieron después de la reunión de hoy, martes, y así termina un mandato al frente del Barcelona que ha durado 6 años, 9 meses y 4 días desde que empezó el 23 de enero de 2014.



Estos han sido los momentos clave de su trayectoria



LLEGADA A LA PRESIDENCIA



El 23 de enero de 2014 Josep Maria Bartomeu, hasta entonces el vicepresidente primero y el responsable del área deportiva, se convirtió en el presidente del Barcelona tras la dimisión de Sandro Rosell.



SANCIÓN DE LA FIFA



El 2 de abril de 2014, la FIFA sancionó al club azulgrana con la prohibición de poder fichar en el verano del 2014 y el invierno del 2015 (después hubo una moratoria de un mercado de fichajes) por infracciones cometidas en el traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años.



REFERÉNDUM ESPAI BARÇA



El 5 de abril de 2014 se celebró el referéndum del Espai Barça, en el cual la opción de tirar adelante el proyecto presentado por Bartomeu y su junta directiva ganó con un 72,36% de los votos. Entonces el Espai Barça estaba presupuestado en 600 millones de euros y la previsión era que las obras finalizaran en 2021.



FICHAJE DE LUIS ENRIQUE



El 19 de mayo de 2014 el Barcelona ficha a Luis Enrique como entrenador en sustitución del Tata Martino.



CRISIS DE ANOETA



El 4 de enero de 2015 estalló la 'crisis de Anoeta'. Luis Enrique dejó en el banquillo a Leo Messi y Neymar, que habían regresado dos días antes de las vacaciones navideñas, y los dos jugadores se enfadaron con el técnico en un partido que el Barcelona perdió por 1-0 ante la Real Sociedad. Al día siguiente, Messi no se presentó al entrenamiento de puertas abiertas en el Miniestadi. El día 5 Bartomeu cesó a Andoni Zubizarreta de su cargo de secretario técnico y el día 7 el presidente adelantó las elecciones a ese mismo verano (estaban previstas para el de 2016).



EL TRIPLETE DE BERLÍN



El 6 de junio de 2015 el Barcelona venció a la Juventus por 3-1 en Berlín y así conquistó su quinta Liga de Campeones y completó su segundo triplete de la historia al haber logrado previamente la Liga y la Copa del Rey. A estos títulos se sumarían en 2015 la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Al final del mandato Bartomeu ha acumulado 13 títulos (1 Liga de Campeones, 4 Ligas, 4 Copas del Rey, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 2 Supercopas de España).



BARTOMEU GANA LAS ELECCIONES



El 18 de julio de 2015 Bartomeu venció en las elecciones a la presidencia del Barcelona con 25.823 votos (54,63%), muchos más que los del segundo clasificado, Joan Laporta, quien se quedó con 15.615 (33,03%).



PACTO CON LA FISCALIA POR EL CASO NEYMAR



El 13 de junio de 2016 Bartomeu anunció después de una reunión de junta directiva que se llegaba a un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que suponía que el mismo Bartomeu y el expresidente Sandro Rosell quedaran exonerados en el caso Neymar. A cambio, el Barcelona tuvo que pagar 5,5 millones de euros de sanción "por un error de planificación fiscal en el fichaje de Neymar en los ejercicios 2012 y 2013" y sería condenado judicialmente por primera vez en su historia.



NEYMAR FICHA POR EL PSG



El 3 de agosto de 2017 Neymar ficha por el Paris Saint-Germain al pagar los 222 millones de su cláusula de rescisión.



LLEGADA DE ERNESTO VALVERDE



Luis Enrique considera que su ciclo como entrenador del Barcelona ya se ha acabado (se va con 9 títulos ganados de 13 posibles) y el 30 de mayo de 2017 Bartomeu ficha a Ernesto Valverde como sustituto.



1 OCTUBRE



Barça-Las Palmas 1-O: El 1 de octubre de 2017, la jornada del referéndum por la independencia de Cataluña, Bartomeu, después de muchas dudas sobre cómo actuar, decidió jugar a puerta cerrada el partido de Liga ante el Las Palmas para hacer evidente ante la opinión pública mundial lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Esa decisión le comportó muchas críticas y la dimisión de dos directivos: Carles Vilarrubí y Jordi Monés.



DESASTRES DE ROMA Y LIVERPOOL



El 10 de abril de 2018 el Barcelona cayó por 3-0 ante la Roma y el 7 de mayo del 2019 por 4-0 ante el Liverpool, quedando así eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final y semifinales, respectivamente.



DESTITUCIÓN DE ERNESTO VALVERDE



El 14 de enero del 2020 el Barcelona destituyó a Ernesto Valverde (consiguió dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España) después de caer eliminado ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. En el viaje de regreso a Barcelona, Éric Abidal, el secretario técnico, y Óscar Grau, el director general del club, hicieron escala en Doha (Qatar) para intentar contratar a Xavi Hernández como entrenador pero este rechazó la oferta. Finalmente el Barcelona incorporó a Quique Setién.



BARÇAGATE



El 17 de febrero del 2020 estalló el 'Barçagate', el caso de las redes sociales en el que el club azulgrana habría contratado a diferentes empresas que habrían criticado y puesto en cuestión a diferentes personas y entidades vinculadas con el entorno azulgrana, incluidos jugadores actuales como Leo Messi y Gerard Piqué. En el siguiente partido disputado en el Camp Nou, el 22 de febrero ante el Eibar, parte de la afición sacó pañuelos contra el presidente y entonó "Bartomeu, dimisión".



El 9 de abril dimitieron seis directivos de golpe: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia. A día de hoy el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona está investigando el caso después de una denuncia por parte del colectivo de socios 'Dignitat Blaugrana'.



AÑO EN BLANCO



El Barcelona concluyó la temporada 2019-2020 sin ganar ningún título, algo que no sucedía desde el curso 2007-2008. Además, el último partido, disputado el 14 de agosto, fue el bochornoso 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



CAMBIOS DESPUÉS DEL DESASTRE DE LISBOA



Bartomeu destituyó a Quique Setién, fichó a Ronald Koeman el 19 de agosto y Abidal dimitió como secretario técnico (su sustituto es Ramon Planes, el quinto individuo que ocupa el cargo en cinco años).



CASO MESSI



El 25 de agosto Leo Messi envió un burofax al Barcelona para informar de su intención de abandonar el club. Después de una decena de días en los que el argentino insistió en su marcha y el club se remitió a la cláusula de rescisión de 700 millones de euros, Messi dio una entrevista para explicar que se quedaba a su pesar y por no llevar a juicio al club de su vida.



PANDEMIA, SITUACIÓN ECONÓMICA Y ESPAI BARÇA



El 5 de octubre Jordi Moix, el vicepresidente económico, informó en rueda de prensa de que la deuda del club era de 820 millones de euros. En la misma intervención Moix explicó que el Barcelona había llegado a un acuerdo con Goldman Sachs para financiar el Espai Barça y que finalmente el coste de este será de 815 millones de euros más 435 de intereses para el fondo de inversión. Este crédito deberá devolverse durante 25 años a partir del 2025, la fecha en la que estará finalizado el nuevo Camp Nou.



VOTO DE CENSURA



El 26 de agosto el precandidato Jordi Farré presentó un voto de censura contra Bartomeu y su junta directiva. Como impulsores se sumaron los precandidatos Víctor Font y Lluís Fernández Alá, y ocho grupos de opinión del entorno azulgrana bajo la plataforma 'Més que una Moció'. Consiguieron pasar el corte de las firmas con 19.532 rúbricas. La moción de censura finalmente no se celebrará y Bartomeu y toda su junta directiva dimiten en bloque.