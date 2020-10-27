El Cabildo exige que se aclare el affaire de la Fundación del Tenerife

El presidente de la corporación insular, en una entrevista realizada en Radio Club Tenerife, ha apuntado que se trata "de un dinero que ha sido entregado por el Gobierno de Canarias" y, por ello, considera necesaria "una aclaración".

Según Martín, el Cabildo quiere debatir la situación con la Fundación para "dar la oportunidad de que se pueda aclarar" y, a partir de las explicaciones que lleguen, "tomar la decisión más oportuna al respecto".

Otra de las polémicas en las que se ha visto envuelta la Fundación del CD Tenerife ha sido la del alquiler de los campos de la ciudad deportiva del club. Ante ello, Martín ha indicado que está a la espera de "recibir una explicación y se aporte la documentación necesaria".

"Quiero ser cauto, lo he sido siempre con cualquier asunto vinculado a las denuncias, pero si tenemos que pedir responsabilidades no vamos a dudar en hacerlo", ha insistido el presidente.

Durante toda esta polémica, el CD Tenerife ha defendido la legalidad de su gestión de los fondos públicos que recibe y ha recordado que es auditada y revisada por el Gobierno de Canarias.

Sobre el plan de obras del Cabildo, Martín ha comentado que durante la pandemia "se ha aprovechado el tiempo" para poner en marcha nuevos proyectos como el del Heliodoro Rodríguez López, calculado en más de dos millones de euros y centrado en el acondicionamiento de aspectos como la iluminación.

En cuanto a la asistencia de público a los recintos deportivos, Martín ha señalado que esto no es competencia de su institución y ha añadido que lo importante ahora es "mantener los buenos datos de expansión del virus en Canarias".