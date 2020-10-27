La RFEF decide denunciar a Koeman ante Competición por sus declaraciones

Como ya adelantamos en IUSPORT el pasado sábado, la polémica suscitada en torno al penalti señalado de Lenglet a Ramos en el Barcelona - Real Madrid va a suponer la apertura de un nuevo expediente desde el Comité de Competición por las manifestaciones de Ronald Koeman contra el estamento arbitral. En concreto contra la actuación del VAR. Según ha podido confirmar este periódico, el departamento de integridad de la RFEF va a denunciar las palabras del holandés ante el órgano disciplinario.

El técnico holandés fue muy duro y crítico sobre la actuación de la tecnología. Textualmente dijo esto nada más concluir el choque: "Ha influido mucho. No entiendo el VAR, creo que solo es VAR cuando es contra el Barcelona. Estos agarrones pasan siempre en el área. Llevamos cinco partidos y ninguno nos ha beneficiado. Las tarjetas de Getafe.... No nos merecemos perder así".

Insistiendo el técnico holandés en el distinto rasero de esta tecnología: "Le he dicho que ojalá algún día me puedan explicar cómo funciona el VAR en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR sólo ha entrado en contra del Barça. Nunca a favor. Ni en el penalti a Messi en Sevilla, ni en las dos rojas en Getafe. Le he preguntado por qué sólo hay VAR contra el Barça".

No es el único de esta jornada porque Integridad de la RFEF también denunciará al jugador del Getafe por sus críticas al colegiado Gil Manzano, encargado de pitar el Getafe- Granada del pasado domingo.

El delantero dijo ayer que el colegiado fue irrespetuoso con ellos: “Hasta el árbitro sabe que no hubo penalti, lo que nos sorprende es que ni siquiera fuera a ver el monitor. Se complican la vida solos. Es de locos que no fuera a ver la jugada. Fue irrespetuoso, amenazándonos desde el primer minuto, así que te condiciona el partido".

Tanto en el caso de Koeman como del Cucho supondrá la apertura de un expediente extraordinario sumándose así a los expendientes ya en curso contra el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini y los jugadores Joel Robles y Tello. Este último fue la semana pasada a raíz del Betis- Real Sociedad.

En los otros dos casos fue a raíz del Betis - Real Madrid. En el primer caso, el chileno dijo en rueda de prensa que "jugar contra el Madrid, el VAR y expulsión, todo junto, es difícil"; mientras que el portero fui incluso más lejos: "El árbitro no estuvo acertado. Llevo años en esto y siempre es la misma historia. No quiero pensar que van con ellos, pero siempre igual".

Hay un cuarto procedimiento abierto contra el técnico del Cádiz, Alvaro Cervera. Este fue a raíz del Cádiz- Granada y tras una jugada donde el club gaditano reclamaba una pena máxima que no señalizó el colegiado Alberola Rojas.

Nada más concluir el técnico dijo en rueda de prensa que "Sólo hay tres personas que no lo han visto. Es una pregunta que sobra porque lo ha visto todo el mundo....no tiene más explicación”

Los cuatro procedimientos que están abiertos siguen a la espera de conocer la propuesta de sanción por parte del juez instructor. Conviene recordar que desde esta misma temporada está en vigor el artículo 100 bis del Código Disciplinario relativo a los ataques contra el estamento arbitral, ya sea en declaraciones o en redes sociales , y que dice lo siguiente: “La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados:

- Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".

Veremos porque parece excesivo que pueda aplicarse este mínimo de cuatro partidos en todos los casos expedientados. A estos se sumaría si se ejecutara el de Koeman. Para evitarlo, más cuando parece que las declaraciones no llegan a ser humillante, ofensivo, malsonante o insultante; el Comité de Competición puede acogerse también al artículo 122 que habla de conductas contrarias al buen orden deportivo y que habla de una suspensión de hasta cuatro partidos o multa hasta 602 euros aquéllos cuya conducta sea contraria al buen orden deportivo cuando se califique como leve.

Donde también hay denuncia es en el caso del directivo azulgrana, Xavi Vilajoana que nada más concluir el partido subió un twitter donde podía leerse: "Esto es un puto escándalo. Munuera vete a cagar". Conviene recordar que el mismo artículo 100 recoge sanciones sólo para los directivos.

En este caso se trata de una multa económica que podría llegar a los tres mil euros: "Tratándose de directivos, clubes o cualquier otra persona o entidad, con multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".