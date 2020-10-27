Guadalupe Porras, primera árbitra española en un partido de la Liga Europa

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que la UEFA ha designado un equipo arbitral español para dirigir el partido de la Europa League que va a enfrentar este jueves 29 de octubre en Austria al LASK contra el Ludogorest en el Estadio Linzer. El catalán Xavier Estrada Fernández será el árbitro principal acompañado en las bandas por Roberto Alonso Fernández y Guadalupe Porras Ayuso. De cuarto árbitro actuará José Luis Munuera Montero.

Una designación histórica para la árbitra asistente Guadalupe Porras Ayuso y para el arbitraje español ya que se va a convertir en la primera árbitra española en un encuentro internacional de competición masculina. Internacional desde 2014, con experiencia en las competiciones internacionales femeninas como la Champions League, la colegiada extremeña ascendió a Primera División en 2019 convirtiéndose en la primera árbitra en debutar en la máxima categoria nacional.

"Siento mucha satisfacción. Esta designación supone un objetivo más cumplido en esta carrera. Lo afronto con muchas ganas y con la misma ilusión que vengo trabajando", afirma la árbitra internacional que se emociona al escuchar las palabras que le dedican sus compañeros Marta Huerta de Aza, Isidro Díaz de Mera, Ángel Nevado Rodríguez y Xavier Estrada Fernández. Además, lanza un mensaje a las futuras árbitras. "Todas las chicas que empiezan pueden ver que se puede lograr cualquier objetivo que se propongan. Es un mundo muy duro, pero todo se puede conseguir con trabajo y sacrificio", destaca.